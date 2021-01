Sommerzugang Nicolas Sessa vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern bleibt vom Pech geplagt. Gerade von einem Muskelfaserriss aus der Partie am 14. November gegen den 1. FC Magdeburg (1:1) – seinem Sieben-Minuten-Debüt für den FCK – genesen, verletzte sich der 24-Jährige in der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel beim SC Verl (1:1) erneut. Die Diagnose nach gründlicher Untersuchung nun am Montag: erneut ein Muskelfaserriss. Der offensive Mittelfeldspieler muss daher auch in den kommenden Wochen pausieren.