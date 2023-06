Ein Radfahrer soll in Mannheim vier Menschen mit Faustschlägen leicht verletzt haben. Der Mann stritt sich am Freitagabend aus zunächst unbekannten Gründen mit einer weiteren Radfahrerin, wie die Polizei mitteilte. Eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, wollte den Streit schlichten und versetzte sich in den Dienst. Daraufhin habe der 39 Jahre alte Radfahrer ihr gegen den Hals geschlagen. Als drei weitere Passanten die Situation auflösen wollten, soll er diese ebenfalls mit Faustschlägen angegriffen haben. Eine Polizeistreife nahm den Mann fest. Ein erster Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille.