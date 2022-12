Die gesperrte Landesstraße 367 in der Ortsdurchfahrt Reichenbach-Steegen wird im Laufe des Donnerstag wieder für den Verkehr geöffnet. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern auf Anfrage mit. Die Fahrbahn war wegen Sanierungsarbeiten seit Mitte November voll gesperrt. In zwei Bauabschnitten wurde in der Hauptstraße auf einer Länge von 800 Metern die Deckschicht erneuert: zunächst zwischen dem Ortsausgang Richtung Oberstaufenbach und der Kreuzung Kirch-/Kümmelstraße und von dort aus dann bis zur Albersbacher Straße. Da auch die Rinnen zum Teil erneuert wurden und die Arbeiten in eine Zeit sehr strengen Frosts fielen, habe sich die Bauzeit verlängert, berichtet Stephan Bartenbach, Fachgruppenleiter Bau beim LBM. „Die abschließende Deckschicht konnte dann mit erhöhtem Aufwand zu Wochenbeginn noch eingebaut werden.“ Die nun noch ausstehenden Restarbeiten werden laut Bartenbach im neuen Jahr unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung erledigt.