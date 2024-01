Brandenburg hatte im Jahr 2023 die langsamsten Finanzämter Deutschlands, Rheinland-Pfalz die schnellsten. Das meldet das Online-Steuererklärungsportal Lohnsteuer-kompakt.de mit Sitz in Berlin, das die Auswertung vorgenommen hat, wie es in einer Pressemeldung heißt. Das schnellste Finanzamt im Land war demnach Wittlich mit einer Bearbeitungszeit von knapp 37 Tagen, das schnellste in der Pfalz und zweitschnellste im Land war 2023 das Finanzamt Kusel-Landstuhl mit 38 Tagen. Im Schnitt mussten brandenburgische Steuerpflichtige dagegen 69 Tage auf ihren Steuerbescheid warten, in Rheinland-Pfalz betrug die Wartezeit im Schnitt nur 50 Tage.

Die Bearbeitungszeit der Finanzämter in Deutschland habe sich im vergangenen Jahr allgemein verlängert, heißt es in der Pressemeldung. Der bundesweite Schnitt habe 2021 noch bei 49 Bearbeitungstagen gelegen, 2022 bei 53,6 Tagen und im vergangenen Jahr bei knapp 57 Tagen. „Der Grund ist die hohe Arbeitsbelastung in den Finanzämtern wegen der Grundsteuererklärung“, erklärte Felix Bodeewes, Geschäftsführer des Portals. Die Bearbeitungszeiten seien anhand von 400.000 im Jahr 2023 erstellten Online-Steuererklärungen anonym erhoben worden, teilte das Portal mit. Insgesamt seien 488 Finanzämter berücksichtigt worden, wobei dafür pro Amt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht werden mussten.