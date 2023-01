In Frankenthal wird demnächst der Somalier vor Gericht gestellt, der im Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer mit einem Messer getötet und einen weiteren schwer verletzt hat. Das hat die Justiz am Donnerstag mitgeteilt. Erster Verhandlungstag ist der 10. Februar, insgesamt sind für das Verfahren 14 Termine vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach Mitte Mai fallen. Laut Anklage ging der 26-Jährige aus Wut und Eifersucht auf seine Opfer los. Hintergrund: Seine bisherige Lebensgefährtin hatte ihn verlassen. In der Nähe ihrer Wohnung soll er daraufhin willkürlich ausgewählte Männer angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft will ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilen zu lassen.