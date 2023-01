Drei Monate nach der Bluttat in Oggersheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 26-jährigen Somalier erhoben. Er soll zwei Handwerker getötet und einen 27-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Erstmals ist nun etwas über sein Motiv bekannt geworden.

Seit drei Monaten sitzt der Somalier in Untersuchungshaft und schweigt gegenüber den Ermittlern. Doch mit einem psychiatrischen Gutachter, der den mittlerweile 26-Jährigen auf seinen Geisteszustand untersuchte, redete der mutmaßliche Doppelmörder. Motiv für die Messerattacken seien Wut und übersteigerte Eifersucht gewesen, weil seine Lebensgefährtin ihn verlassen hatte und er der Überzeugung war, sie habe einen neuen Partner. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, die nun aufgrund des Gutachtens Mordanklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben hat.

Die Frau sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass sie keinen neuen Partner habe. Offenbar hatte dies der Mann aber nicht glauben wollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sich die Frau bereits vor einiger Zeit von dem Mann getrennt. Doch er habe dies nicht akzeptieren wollen und sie auch bedroht. Einmal rief sie deshalb die Polizei. Der Fall ist aktenkundig. Die beiden Kinder der Frau stammten nicht von dem mutmaßlichen Täter.

Opfer wahllos attackiert

Nach Erkenntnissen der Ermittler fuhr der Mann am 18. Oktober von einer Obdachlosenunterkunft in Neustadt, wo er zuletzt wohnte, nach Oggersheim und nahm ein Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge mit. Um die Mittagszeit hielt sich der Somalier in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Partnerin in Oggersheim auf. Er trug Jeans, T-Shirt und eine Baseball-Cap. Kontakt zu der Frau soll er am Tattag nicht gesucht haben. Gegenüber dem Psychiater soll der Mann gesagt haben, dass er wütend und voller Eifersucht gewesen sei. Deshalb habe er geplant, bewusst deutsche Männer anzugreifen und zu töten. Ihm sei bewusst gewesen, dass seine Opfer seine Ex-Freundin gar nicht kannten.

Spurensicherung an einem der beiden Tatorte in Oggersheim am 18. Oktober. Foto: dpa Blumen am zweiten Tatort vor einem Ladenzentrum. Foto: dpa Ein Großaufgebot der Polizei war vor Ort. Foto: dpa Über den Fall wurde bundesweit berichtet. Foto: dpa In einer bewegenden öffentlichen Trauerfeier nahmen Familie und Freunde Abschied von den beiden Opfern. Foto: ala Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) kondolierte den Angehörigen. Foto: ala Rund 1200 Menschen nahmen an einem Trauermarsch durch Oggersheim teil. Foto: Moray Blumen und Kerzen an einem der Tatorte. Foto: Moray Foto 1 von 8

Gegen 12.05 Uhr begegnete er zufällig auf der Straße einem 20-jährigen Handwerker, der mit seinem Kollegen dort unterwegs war. Laut Staatsanwaltschaft soll der Somalier den jungen Mann angesprochen haben und dann unvermittelt mit dem Küchenmesser auf ihn eingestochen haben, bis er zu Boden ging. Der 35-jährige Arbeitskollege und Freund des Opfers wollte den Angreifer wegziehen. Daraufhin stach ihm der Mann in den Hals. Der schwerverletzte 35-Jährige floh, brach nach etwa 30 Metern zusammen und blieb leblos auf der Straße liegen. Er starb später in einem Krankenhaus. Der Angreifer wandte sich wieder seinem ersten Opfer zu, stach auf dessen Kopf und Oberkörper ein. Anschließend trennte er den rechten Unterarm ab, lief damit zur Wohnung seiner Ex-Freundin und warf das Körperteil auf den Balkon. Es sei eine Art „Botschaft“ gewesen, sagte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage. Der 20-Jährige verblutete.

Kunden in Brust gestochen

Der Angreifer lief dann 500 Meter durch Oggersheim, ohne weitere Menschen zu attackieren. Zunächst ging er in eine Bäckerei, dann in einen Drogeriemarkt. Dort sprach er einen 27-jährigen Kunden an der Kasse an. Das Küchenmesser hielt er hinter seinem Arm verborgen. Unvermittelt stach er dem Kunden in die Brust, wie es weiter in der Anklage heißt. Währenddessen betrat eine Polizeistreife den Drogeriemarkt. Der 27-Jährige schleppte sich schwer verletzt ins Freie, wo Passanten Erste Hilfe leisteten. Die Polizei stellte im Markt den Täter, der sich hinter Verkaufsregalen verbarg. Der Aufforderung, das Messer wegzuwerfen, kam er nicht nach. Stattdessen griff er die beiden Beamten an. Eine Polizistin stürzte beim Zurückweichen zu Boden. Ihr Kollege feuert mit seiner Dienstwaffe vier Schüsse ab und stoppte den Täter mit drei Treffern in Oberschenkel, Gesäß und Knie. Der Somalier wurde notoperiert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Da der Polizist in Notwehr gehandelt hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt.

In der Haftanstalt wurde der Messer-Angreifer von einem Psychiater begutachtet. Der Experte hält den 26-Jährigen für schuldfähig. Dies bedeutet: Bei dem nun anstehenden Prozess gegen den Mann geht es nicht um die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie. Der Angeschuldigte muss sich wegen des Vorwurfs des Doppelmordes sowie des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft will auch eine besondere Schwere der Schuld feststellen lassen sowie die Sicherungsverwahrung beantragen. Dies könnte bedeuten, dass der 26-Jährige den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen muss.