Am 27. Mai will das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz darüber urteilen, ob der Bebauungsplan der Gemeinde Bobenheim-Roxheim für den Silberseebereich Scharrau und Badestrand rechtens ist. Ein dreiköpfiges Richtergremium reiste am Mittwoch von Koblenz in die Altrheingemeinde, um sich auf dem ehemaligen Hofgut Scharrau, wo ein 240-Betten-Hotel entstehen soll, umzuschauen und anschließend in der örtlichen Jahnhalle den Fall öffentlich zu verhandeln. Hintergrund ist eine Normenkontrollklage des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Dieser befürchtet, dass der Betrieb eines Hotels mit Gaststätte die Schutzgebiete am Silbersee erheblich stören würde.