Die Rhein-Neckar Löwen haben auf den langfristigen Ausfall von Torhüter Mikael Appelgren reagiert. Nikolas Katsigiannis wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Bundesligisten tragen und mit Andreas Palicka und David Späth das Trio zwischen den Pfosten bilden. Der 38-jährige Routinier war bereits in der vergangenen Saison als Ersatz für Appelgren verpflichtet worden und hielt sich seit seinem Vertragsende Ende Juni bei den Löwen weiterhin fit. Nun springt Katsigiannis erneut ein und hilft nach Appelgrens Ausfall wieder aus. Mit den Verantwortlichen der Rhein-Neckar Löwen einigte sich der Schlussmann zunächst auf einen Vertrag bis zum Jahresende. Beim Trainingslager in Ischgl am vergangenen Wochenende war der 5-malige A-Nationalspieler von Deutschland bereits dabei.