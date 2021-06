Die Stadt Mannheim hat am Freitag die Allgemeinverfügung vom 21. Mai 2021 zur Maskenpflicht und zum Alkoholverbot aufgehoben; die Aufhebung tritt am Samstag, 12. Juni, in Kraft. Gleichzeitig erlässt sie eine neue Vorschrift: Im Jungbusch und auf der Neckarwiese gibt es ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf und Konsum von Alkohol an Wochenenden.

Ab dem 12. Juni darf freitags und samstags zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr im Straßenverkauf angeboten. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist freitags und samstags von 24 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. Das Verbot ist zunächst bis zum 10. Juli 2021 befristet.

Von der neuen Allgemeinverfügung ist der Ausschank im konzessionierten Bereich ausgenommen, einschließlich der genehmigten Außengastronomie, jedoch nur für den Verzehr an Ort und Stelle. Die Verfügung schließt bezüglich des Verkaufsverbots von Alkohol an die Schließzeit der Außengastronomie im Jungbusch, die um 23 Uhr beginnt, an. Die Innengastronomie darf weiterhin bis zur Sperrstunde um 1 Uhr geöffnet bleiben und Alkohol verkaufen, sofern dieser vor Ort konsumiert wird.

Erhöhtes Besucheraufkommen im Ausgehviertel

Aufgrund des guten Wetters am Wochenende und den Corona-bedingten Schließungen von Clubs und Diskotheken sei erneut mit einem erhöhten Besucheraufkommen im Ausgehviertel zu rechnen. Bereits im vergangenen Jahr habe sich diese Maßnahme der Stadt bewährt, um alkoholbedingten Störungen sowie Verstößen gegen die Corona-Verordnung entgegenzuwirken, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Polizei, Ordnungsdienst und die sogenannten Nachtschicht-Mitarbeiter sind auch weiterhin im Jungbusch im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.

Bezüglich der Maskenpflicht seien derzeit die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ausreichend, teilt die Stadt Mannheim weiter mit. Diese sehen bereits eine Maskenpflicht in Bereichen und Situationen, in denen eine besonders hohe Infektionsgefahr besteht, vor. Weitergehenden Anordnungen durch die Stadt seien bei dem aktuellen Infektionsgeschehen derzeit nicht notwendig.

Gute Entwicklung der Infektionslage

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage in Mannheim erfreulich entwickelt: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Stadtkreis Mannheim stark gesunken. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 20,6. Eine Überlastung des regionalen Gesundheitssystems sei aktuell nicht mehr zu befürchten. Durch den starken Rückgang der Fallzahlen sei derzeit auch die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt wieder nahezu lückenlos möglich.

