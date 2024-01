Immer mehr Menschen finden ihre letzte Ruhe inmitten der Natur. Das Team des Waldfriedhofs in Wilgartswiesen begleitet sie und ihre Angehörigen auf diesem Weg. So entstand die Idee zu einem Podcast. In „(Un)Endlich Wald“ sprechen Betroffene und Begleitende ehrlich und persönlich über Tod und Trauer. Am Freitag, 19. Januar, geht die erste Folge online. Welche Gesprächspartner zu Gast sein werden, welche Schicksalsschläge sie verkraften mussten und wie sie daraus Kraft schöpfen konnten, das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.