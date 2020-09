Ein Unbekannter hat in der Neunkircher Innenstadt am frühen Sonntagmorgen, 27. September, drei Papiercontainer angezündet. Laut Polizei drohte das Feuer auf eine Hausfassade überzugreifen; der dichte Qualm zog durch ein gekipptes Fenster in zwei Schlafzimmer. Dadurch erlitten zwei Menschen leichte Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte. Zeugen werden von der Polizei in Neunkirchen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06821/2030 zu melden.