Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl ist die überregionale Politikkarriere von Xaver Jung zu Ende. Der CDU-Kandidat kritisierte nach seiner erwartbaren Wahlniederlage auf Facebook die CDU-Spitze deutlich und forderte Konsequenzen: „Die gesamte zweite Reihe auf Bundesebene muss gehen.“ Die Führung habe laut Jung total versagt und arrogant den Willen der Basis missachtet. Für den CDU-Politiker wäre Laschet als Kanzler außerdem „ein erneuter Schlag ins Gesicht der Mitglieder“.

Jung gratuliert SPD-Wahlkreissieger

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete scheiterte mit lediglich 21 Prozent in seinem Wahlkreis Kaiserslautern an dem SPD-Politiker Matthias Mieves. „Glückwunsch an den Wahlkreissieger Mathias Mieves. Leider habe ich ihn im Lautrer Rathaus nicht angetroffen um persönlich zu gratulieren“, schreibt Jung. Über sein eigenes Abschneiden zeigte er der CDU-Politiker sichtlich enttäuscht: „Wir haben das alle kommen sehen. Leider.“