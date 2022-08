Pascal Ackermann ist nach seinem Sturz bei der Europameisterschaft in München bereit für die Vuelta. „Mir geht’s gut, ich bin am Dienstag schon zur Vuelta nach Utrecht angereist“, sagte der 28 Jahre alte Minfelder der RHEINPFALZ. Der UAE-Emirates-Profi will mindestens zwei Etappen bei der Spanienrundfahrt, die am Freitag beginnt, gewinnen. „Ich hatte ja verdammtes Glück in München, das hätte richtig böse ausgehen können, aber egal, es gibt jetzt ja noch ein paar Chancen“, strahlt Ackermann Optimismus aus. 2020 hatte er in Spanien zwei Etappen gewonnen, darunter die Schlussetappe in Madrid.