Nachdem Ralf Senck (61) infolge der Stinkefinger-Affäre seine Ämter für die AfD im Stadtrat und in der Fraktion mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat, rückt Jörg Bendel (52) für ihn nach, wie AfD-Stadtratsfraktionschef Johannes Thiedig auf Anfrage erklärte. Bendel ist von Beruf Immobilienmakler und wohnt in Maudach. Er ist seit 2015 in der AfD und übernimmt auch Sencks Aufgaben in den Ausschüssen. „Es ist schade, dass es so gekommen ist“, sagte Thiedig zu Sencks Rückzug. Es sei seine persönliche Entscheidung gewesen, um Schaden von der Partei abzuwenden. AfD-Mitglied wolle Senck bleiben. Bendel sei für die Fraktion ein Gewinn, meinte Thiedig.

Obszöne Geste bei Spahn-Besuch

Senck in die Kritik geraten, weil er am 19. August beim Wahlkampftermin von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Oggersheim den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Spahns Dienstwagen gezeigt hatte, als dieser davonfuhr. Senck erklärte die Geste damit, dass das Fahrzeug zu schnell gefahren sei und er sich darüber aufgeregt habe. Der frühere AfD-Kreisverbandsvorsitzende Timo Weber, inzwischen zur LKR gewechselt, hatte bei der Frankenthaler Staatsanwaltschaft gegen Senck Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat den Vorgang ans Bundesjustizministerium weitergeleitet mit der Bitte um eine Stellungnahme, mit deren Eingang Oberstaatsanwalt Hubert Ströber in einigen Tagen rechnet.

Im Stadtrat hat die AfD sieben Mandate. Acht waren es ursprünglich nach der Kommunalwahl 2019. Nela Drescher (60, Oppau) hatte die Fraktion vor einigen Wochen im Streit verlassen, ihr Mandat aber als Unabhängige behalten.