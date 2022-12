Der wegen des Umgangs seines Ministeriums mit der Flutkatastrophe zurückgetretene Ex-Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist weiterhin Landtagsabgeordneter – und als solcher hat er jetzt eine neue Aufgabe.

Der Sprecher der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat am Freitag mitgeteilt, welchen Posten Lewentz nun übernehmen soll. Und erläutert: Es sei ein üblicher Vorgang, dass ein quasi neu in die Fraktion gekommenes Mitglied eine derartige Aufgabe übernehme. Demnach soll der Ex-Innenminister Roger Lewentz nun verteidigungspolitischer Sprecher werden. Bisher war das der Abgeordnete Hans Jürgen Noss aus dem Kreis Birkenfeld, der aber noch weitere Sprecherämter in der Faktion habe.

Lewentz hatte Mitte Oktober seinen Rücktritt erklärt und damit die politische Verantwortung für in seinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler während der Flutkatastrophe im Ahrtal übernommen. Es ging um ein womöglich zu spätes Erkennen der Katastrophe und verzögertes Handeln. Die AfD-Fraktion warf dem SPD-Politiker am Freitag einen „inkonsequenten Rücktritt vom Rücktritt“ vor. Lewentz würde sich selbst und dem Ansehen der Politik bei den Bürgern einen großen Dienst tun, wenn er auf den Sprecherposten verzichten würde.