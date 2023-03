Das Klinikum Landau – SÜW will seinen Standort Annweiler schließen. Nachdem die Verantwortlichen die Entscheidung auf Anfrage am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ öffentlich gemacht hatten, überschlugen sich die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Die Ankündigung ruft große Sorgen in der Bevölkerung hervor. Die Menschen fürchten um die Versorgung vor Ort. Deswegen hatten die Verantwortlichen für Freitagmittag zur großen Pressekonferenz eingeladen. Denn dass die Schließung ein tiefgreifender Einschnitt sein wird, ist allen klar. Aber er solle weder zu Lasten der Patienten noch der Mitarbeiter gehen, und auch nicht der ärztlichen Versorgung in Annweiler. Aber was bedeutet der Wegfall des Krankenhauses für Notfall- und Alterspatienten? Im ausführlichen Artikel klären wir offene Fragen.