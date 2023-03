Ein Dieb hat am Freitagabend in Kaiserslautern den Motorroller eines Pizzaboten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 21-Jährige seinen Roller um kurz vor 23 Uhr vor einem Haus in der Kantstraße abgestellt, um eine Essenslieferung zuzustellen. Er hörte noch, wie der Roller gestartet wurde und jemand damit wegfuhr. Die Polizei fahndete bislang vergeblich nach dem gestohlenen Zweirad.