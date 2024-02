Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 31 Jahre alten Autofahrer aus Worms in der Wormser Straße in Speyer kontrolliert. Grund war, dass der schwarze VW Jetta an der Fahrerseite einen erheblichen und augenscheinlich frischen Unfallschaden aufwies. Laut Polizei saßen in dem Auto insgesamt drei Männer, die um die 30 Jahre alt waren. Der Fahrer stand der Mitteilung zufolge deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Er musste deshalb auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Da die Polizei trotz intensiver Suche kein Fahrzeug finden konnte, das mit dem Schaden an dem Auto des alkoholisierten Mannes zusammenpasst, bittet sie nun um Mithilfe: Wer am Sonntagmorgen zwischen 2.45 Uhr und 3.30 Uhr im Bereich der Johannesstraße/Armbruststraße oder der Altstadt einen schwarzen VW Jetta beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden. „Jeder noch so zunächst unbedeutend wirkende Hinweis könnte für das Ermittlungsverfahren entscheidend sein“, sagen die Beamten.

Wer zur Tatzeit in der Johannesstraße oder der Armbruststraße oder in der Altstadt geparkt hat und einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug feststellt, soll sich ebenfalls bei der Polizei melden unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. Geschädigte sollen das Aktenzeichen zu dem Vorfall nennen: 06/1802, Stichwort: Presseaufruf.