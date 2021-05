Miriam Welte hat sich in den sozialen Medien über ihre Covid-19-Erkrankung und die Zeit in der Quarantäne geäußert. „Gefangen in den eigenen vier Wänden und in der ersten Woche tatsächlich ohne die Kraft nur ans Rausgehen zu denken“, schreibt die 34-jährige ehemalige Bahnradsportlerin aus Kaiserslautern in dem Beitrag.

Die Olympiasiegerin von 2012 und mehrfache Weltmeisterin sei demnach auf dem Weg der Besserung und inzwischen negativ getestet, sodass sie ihre Quarantäne beenden könne. Um ihr Herz zu schonen, müsse sie allerdings weiter auf Sport verzichten.