Frankenthaler Richter haben am Donnerstag ihr Urteil über einen Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Leinigerland gefällt, der seine minderjährige Schwägerin viermal vergewaltigt haben soll. Der Mann muss demnach für fast sechs Jahre ins Gefängnis. Dabei war der einzige handfeste Beleg für die Taten die Aussage des mutmaßlichen Opfers. Die Juristen mussten also entscheiden, ob sie der Jugendlichen glauben. Und es gab auch Argumente, um an den Vorwürfen zu zweifeln. Wie die Richter ihren Schuldspruch begründet und wie viel Schmerzensgeld sie dem Mädchen zugesprochen haben, steht im ausführlichen Bericht.