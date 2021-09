Fußball-Oberligist FV Dudenhofen spielte beim FSV Jägersburg 40 Minuten in Unterzahl, feierte aber trotzdem einen 2:1 (1:0)-Sieg. FVD-Kapitän Kevin Hoffmann musste in der 50. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit der Gelb-Roten Karte vom Feld. Simon Bundenthal gelang in der Nachspielzeit das Siegtor. In der Nachspielzeit hat sich der TuS Mechtersheim bei Hertha noch die Butter vom Brot nehmen lassen: Allzu arg gejubelt hatten die Gäste über die 2:1-Führung in der 82. Minute. Alexanders Biedermanns Treffer aber sollte nicht reichen. Postwendend glich Rudi Mpassi aus, dann besiegelte Kilian Starosczyk die bittere Niederlage (90.+1). Die war so was von unnötig: Mechtersheim war klar besser, glich die Hertha-Führung (Nico Witz traf per Foulelfmeter, 26.) aus. Danach spielten fast nur noch die Gäste. Nach dreiwöchiger Corona-Pause holte Arminia Ludwigshafen im Heimduell mit Röchling Völklingen zweimal einen Rückstand auf und sicherte beim 2:2 (1:1) dank guter Moral einen Punkt. Den Schlusspunkt setzte Fabian Herchenhan, der eine Ecke Tim Ambergers wuchtig zum 2:2 (83.) ins Netz köpfte. Der 1. FC Kaiserslautern II kam zu einem eher zu niedrig ausgefallenen 3:0 (1:0)-Erfolg beim TSV Emmelshausen. Simon Stehle (24.), Maximilian Fesser (46.) und Elias Huth (59.) trafen für die Gäste.