Was steckt hinter Maulwurf-Tod?

Gleich drei tote Maulwürfe hat Ulrike Hoffrichter innerhalb von vier Tagen nahe von Radwegen entdeckt. Der Fall hinterlässt selbst bei Umweltschützern Rätselraten. Sind die Tierchen der Hitzewelle zum Opfer gefallen oder hat deren Verenden einen anderen Grund?

Licht aus

Um die geschichtsträchtigen Mauern der Burg Trifels bleibt es neuerdings in der Nacht dunkel. Annweilers Bürger werden darauf verzichten müssen, ihr Schmuckstück zu später Stunde angestrahlten zu sehen.

Ganz heiß auf Eis

Wissen Sie eigentlich, wie Eis gemacht wird? Wir haben uns das gemeinsam mit einigen Lesern angeschaut in der Eismanufaktur in Landau.

Schulen für die digitale Zukunft fit gemacht

Auch in der Ferienzeit wird in Schulen im Landkreis SÜW gearbeitet, und zwar an der Technik. Für die digitale Zukunft sind die Einrichtungen weitestgehend gerüstet. Viele haben Glasfaser, IT-Geräte sind beschafft worden. Eine Herausforderung bleibt aber.

Wie Südpfälzer mit ihrem Geld auskommen

Sechs von zehn Haushalten kommen im Herbst/Winter an ihre finanziellen Grenzen. Das erwarten die Bundesverbände der VR-Banken und Sparkassen. Gilt das auch für die Südpfalz?

Geld her, oder ...

Ein junger Mann, der mit seinen Kumpels unterwegs war, soll andere geschlagen und um ihr Geld erleichtert haben. Weshalb er vor Gericht steht. Zum Schluss gab es noch ein Foto vom mutmaßlichen Täter und seinen Opfern, die eine Schweigeminute abhalten sollten.