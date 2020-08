Die Aufforderung, eine Mund-Nasen-Maske zum Infektionsschutz zu tragen, hat ein 43 Jahre alter Mann in Sankt Ingbert am Mittwoch zum Anlass genommen, auf Leute loszugehen und auf der Straße zu randalieren. Laut Polizei war der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann um 12.51 Uhr in einen Supermarkt in der Oberen Kaiserstraße gegangen, ohne einen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Angestellte des Markts hatten ihn aufgefordert, das nachzuholen, er hatte sich geweigert und war gebeten worden, den Markt zu verlassen – und war ausgerastet.

Dem Polizei-Bericht zufolge hatte er zunächst einen Marktmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anderen mit Worten gedroht. Danach sei er auf die Straße gerannt, habe dort teilweise den Verkehr zum Erliegen gebracht, gegen das Regenrohr eines Hauses getreten und es beschädigt, sei durch Gärten in die Flurstraße weitergelaufen und von dort in die Austraße, wobei ihn ein Zeuge – mit der Polizei am Telefon – verfolgt habe. In der Austraße habe der Mann schließlich auch vergeblich versucht, den Zeugen zu schlagen.

Gegen 13.10 Uhr hätten schließlich Polizisten den Mann in der Austraße gestellt und ihn in Gewahrsam genommen. In einer Polizeizelle in Homburg bekam er die Gelegenheit, nüchtern zu werden.

Die Polizei ruft mögliche Geschädigte dazu auf, sich zu melden: Der Mann habe möglicherweise in der Austraße geparkte Autos beschädigt. Wer einen entsprechenden Schaden anzumelden hat, wird gebeten, dies unter Telefon 06841/1060 oder 06894/1090 zu tun.