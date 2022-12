Außenseiter Marokko hat als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Das Team von Trainer Walid Regragui siegte am Samstag in Doha gegen Ex-Europameister Portugal 1:0 (1:0) und sorgte nach dem Coup gegen Spanien für eine weitere Überraschung. Die Marokkaner treffen nun im Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Titelverteidiger Frankreich und Vize-Europameister England.

Youssef En-Nesyri erzielte im Al-Thumama Stadion in der 42. Minute das Siegtor für die Nordafrikaner. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und stellte mit seinem nun 196. Länderspiel den Weltrekord des Kuwaiters Badr al-Mutawa ein. In der Nachspielzeit sah Marokkos Walid Cheddira noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels.