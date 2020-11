Zwei Angestellte eines Lebensmittelmarktes wurden am Samstagabend kurz nach Ladenschluss am Hintereingang von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz nach 22 Uhr zwang er die beiden Frauen, den Markt in der Joß-Fritz-Straße wieder aufzuschließen und die Geldeinnahmen heraus zu geben. Unter Vorhalt der Waffe zwang der Täter die beiden in die Büroräume. Nachdem er dort an kein Geld gelangen konnte, verließ er fluchtartig das Büro und ließ die Angestellten zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, geschätzt 45 Jahre alt, er hat eine breite athletische Statur, ein rundes Gesicht und vermutlich einen russischen Akzent. Er trug eine grüne Wollmütze, eine schwarze schalartige Gesichtsbedeckung und war mit einer schwarzen Hose und schwarzer Jacke bekleidet. Hinweise an: 0721/666-5555.