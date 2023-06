Alcatraz: Wie Randalierer das Gefängnis-Hotel demolierten

Eine chaotische Woche liegt hinter Hotelchef Michael Koll und seinen Angestellten. 40 „Künstler“ randalierten lautstark im Alcatraz-Hotel, bedrohten Mitarbeiter und vertrieben andere Gäste. Nur ein Großaufgebot der Polizei konnte die Lage beruhigen. Hier geht’s zum Artikel.

Waldbrandgefahr: Welche Munition schlummert wo?

Liegen in einem Wald Munitionsreste, kann das bei einem Feuer die Löscharbeiten erheblich behindern. Doch eine Kartierung der Weltkriegsreste fehlt bislang. Nach dem Waldbrand in Rodalben (Kreis Südwestpfalz) ist der Katastrophenschutz diese Woche Thema im Landtag. Hier geht’s zum Artikel.

U-Boot im Technik-Museum: Vorbereitungen für Weltpremiere haben begonnen

Noch steht sie unbeweglich auf dem Parkplatz bei der Eventhalle des Technik-Museums Speyer, die U17. Doch im vor wenigen Wochen publikumswirksam angelieferten Unterseeboot wird schon gearbeitet. Die Vorbereitungen für eine Weltpremiere, voraussichtlich im Herbst, haben gerade begonnen. Hier geht’s zum Artikel.

Anonyme Giddarischde: Was aus den Vorsätzen von Sänger „Edsel“ wurde

Eine Stunde pro Auftritt wollte er machen, der Thomas „Edsel“ Merz bei der musikalischen Wiedereingliederung mit seiner Kult-Combo „Anonyme Giddarischde“. Nach längerer Krankheit stand Merz beim Pfalzfest in Ludwigshafen und beim Parkfest der Lebenshilfe in Bad Dürkheim auf der Bühne. Doch hat der gute Vorsatz auch gehalten? Hier geht’s zum Artikel.

Immer mehr Geldautomaten gesprengt: Wie Banken reagieren

Es ist eine moderne Form von Bankraub: Immer öfter werden Geldautomaten gesprengt. Ein neuer Negativrekord zeichnet sich ab. Die Banken erhöhen ihre Sicherheitsvorkehrungen weiter – auch in der Pfalz. Welche Rolle spielt ein Blech aus Wittlich? Hier geht’s zum Artikel.

Telefonische Krankschreibung wird unbefristet eingeführt

Die in der Corona-Pandemie erprobte telefonische Krankschreibung soll jetzt unbefristet eingeführt werden: Ärzte sollen bei Patientinnen und Patienten, die keine schweren Krankheitssymptome haben, die Arbeitsunfähigkeit nach einer telefonischen Beratung feststellen können, berichtete die Funke-Mediengruppe am Dienstag. Hier geht’s zum Artikel.

Weniger Grundwasser: Mehr Kontrolle bei Landwirten

Das Trinkwasser wird rarer: Künftig wird sich in der Südpfalz weniger Grundwasser neu bilden. Deshalb werden Beregnungsanlagen der Landwirte künftig besser überwacht. Hier geht’s zum Artikel.

Wissing: Kein flächendeckendes Tempo 30 in Städten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Kommunen bei der Verkehrsplanung neue Entscheidungsspielräume vor Ort ermöglichen. „Erleichterungen schaffen wir vor allem für Sicherheitsmaßnahmen an Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen und Fußgängerüberwegen. Ein flächendeckendes Tempo 30 wird es aber nicht geben“, sagte Wissing am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Hier geht’s zum Artikel.

Mark Forster und die Betzenberg-Sause

Ein neues Album habe er gemacht „und sonst nix“, schreibt Mark Forster auf seinem Instagram-Kanal vor gut einem Tag. Wir hoffen, dass das aber nicht so ganz stimmt: Hat er nicht vielleicht doch auch ein bisschen geprobt? Schließlich hat er am kommenden Samstag, 24. Juni, Großes vor. Hier geht’s zum Artikel.

Steuern sparen mit dem Notrufpiepser

Hausnotrufsysteme geben älteren Menschen die Sicherheit, schnell Hilfe in Notlagen zu bekommen – sie kosten aber eine Stange Geld. Da ist gut zu wissen: Wer einen Vertrag abschließt, kann unter Umständen seine Steuerlast mindern. Allerdings kommt es aufs Kleingedruckte an. Hier geht’s zum Artikel.

SPD: Warten auf Roger Lewentz, Zeit für Malu Dreyer

In der rheinland-pfälzischen SPD herrscht eine gespannte Unruhe. Vor der Sommerpause will der Landeschef der Partei sagen, ob er erneut für das Spitzenamt kandidiert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer könnte dann ruhiger ihre Nachfolge regeln. Hier geht’s zum Artikel.