Außenbahnspieler Marius Kleinsorge wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf vorerst nicht mehr helfen können. Seine Leistenverletzung, die den 25-Jährigen seit Monaten quält, zwingt Kleinsorge nun zu einer längeren Pause, aller Voraussicht nach auch zu einer Operation. Das soll in weiteren Gesprächen und Untersuchungen geklärt werden. Seit längerer Zeit musste Kleinsorge wegen seiner Leistenprobleme immer wieder mal während der Trainingswoche kürzertreten.

Wichtiges Tor im Derby beim SV Waldhof

Sein bisher einziges Drittliga-Tor in dieser Saison bei 14 Einsätzen gelang Kleinsorge mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand am 6. Februar im Südwest-Derby beim SV Waldhof Mannheim. Es war zugleich das erste Spiel von Marco Antwerpen als FCK-Trainer. Aktuell sind die Lauterer als 18. Drittletzter der Tabelle. An diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog bei rheinpfalz.de) tritt der FCK zum Kellerduell beim 17. an, dem 1. FC Magdeburg. Ohne Pechvogel Kleinsorge.