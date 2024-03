Das Stellwerk im Mannheimer Hauptbahnhof ist lahmgelegt. Derzeit ist dort kein Zugverkehr möglich. Züge aus der Pfalz und in die Pfalz fahren nur bis und ab Ludwigshafen Hauptbahnhof.

Der Zugverkehr ist derzeit ohnehin wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL stark eingeschränkt. Die Deutsche Bahn (DB) versucht offenbar nun, den reduzierten Fahrplan im Pfälzer S-Bahn-Verkehr wenigstens ab Ludwigshafen Hauptbahnhof aufrecht zu erhalten. So wird laut der Abfahrtstafel des Ludwigshafener Hauptbahnhofs für den ausfallenden S-Bahn-Zug um 16.24 Uhr ab Mannheim nach Kaiserslautern ein Ersatzzug um 16.29 Uhr ab Ludwigshafen Hauptbahnhof gefahren. Wer also von Ludwigshafen mit der S-Bahn in die Pfalz fahren will, sollte nicht zum Bahnhof Ludwigshafen Mitte gehen, wo keine Züge fahren, sondern zum Ludwigshafener Hauptbahnhof. Züge aus Richtung Bruchsal und Mosbach nach Mannheim fahren nur bis Heidelberg. Nach unbestätigten Angaben ist das Stellwerk in Mannheim voraussichtlich bis 20 Uhr lahmgelegt.