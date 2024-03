So früh wie noch nie blühen die Mandelbäume in und um Gimmeldingen, und damit findet das Mandelblütenfest 2024 auch deutlich früher statt als in den Vorjahren: Ab kommenden Freitag startet die Pfalz von Neustadt aus in die Weinfest-Saison. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Mandelblütenfest und die rosa Blütenpracht lesen Sie hier: Mandelblütenfest Gimmeldingen 2024 - Die wichtigesten Infos für Besucher