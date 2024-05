Mehrere Pflastersteine haben am Montag zwischen 21 und 22 Uhr bislang unbekannte Täter in Lingenfeld in Höhe der Germersheimer Straße 128 aus der Fahrbahn entfernt. Wie die Polizei weiter mitteilt, erkannte ein Fahrzeugführer die Gefahr zu spät und fuhr sich einen Reifen platt. Die Steine konnten provisorisch wieder eingesetzt werden, sodass eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs hätte minimiert werden können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden: Telefon 07274 9580, per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.