Ein schwerer Sturz kostete am Montag einem Pferd beim Mannheimer Maimarkt-Turnier das Leben. In der Prüfung zum Preis der Stadt Mannheim kam die Springreiterin Pia Reich an einem Hindernis so unglücklich zu Fall, dass ihr zehnjähriger Wallach Maserati nach Auskunft der Tierärzte einen Trümmerbruch im Ellbogen erlitt. Das Pferd sei nach Absprache mit dem Besitzer im Beisein der Reiterin in der Tierklinik eingeschläfert worden.