Am Mittwoch gegen 17 Uhr geriet ein Mähdrescher in Stettfeld (Ortsteil von Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe) auf einem Feld in Brand. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Durch das Feuer sei ein ein Hektar großes Feld in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr sei mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe verhindern können, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich war.