Lucas Röser (27) verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu Ligakonkurrent Türkgücü München. Der Stürmer kam im August 2019 von Dynamo Dresden zum FCK. Der aus Ludwigshafen-Rheingönheim stammende Röser absolvierte für die Roten Teufel in der Dritten Liga, im DFB-Pokal sowie im Verbandspokal Südwest 40 Partien, zumeist Kurzeinsätze (sechs Tore, vier Torvorlagen). Rösers Vertrag beim FCK läuft noch bis 30. Juni 2022.

Zweiter Abgang im Winter

Röser, der einer der Topverdiener im Lauterer Kader war, ist der zweite Abgang bei den FCK-Profis in diesem Winter. Zuvor hat der junge Verteidiger Jonas Scholz (21) seinen Vertrag aufgelöst und ist zu Viertligist FC Homburg gewechselt. Beide spielten in den Planungen von FCK-Cheftrainer Jeff Saibene vorerst keine Rolle mehr. Röser ist auch für die Partie Türkgücüs in Kaiserslautern am Dienstag spielberechtigt.

Thiele-Rückkehr aktuell kein Thema

Die Rückkehr von Angreifer Timmy Thiele (29) von Viktoria Köln indes ist nach RHEINPFALZ-Informationen derzeit kein Thema beim FCK. Das Transferfenster ist bis 1. Februar offen.