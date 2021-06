Bahnkunden müssen sich auf einen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erklärte am Dienstag ihre Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen für gescheitert und beschloss die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen. Einen Termin nannte die Gewerkschaft noch nicht.

„Wir wollten verhandeln und eine Einigung erzielen, doch die DB hat sich erneut verweigert“, erklärte GDL-Chef Claus Weselsky. Die Bahn habe kein Angebot vorgelegt und sei auch nicht bereit, über die „erheblich reduzierten Forderungen“ der GDL zu verhandeln. Dem MDR sagte Weselsky, in den kommenden Tagen werde dann entschieden, „welche Arbeitskampfmaßnahme zu welchem Zeitpunkt zum Tragen kommt“. Die vierte Tarifrunde hatte am Montag stattgefunden. Noch am selben Tag erklärte die Bahn die Gespräche für gescheitert.