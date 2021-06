Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wollte ein Toyota-Fahrer am Ortsausgang von Vorderweidenthal an den Straßenrand fahren. Dabei übersah der 67-Jährige ein Loch hinter der dortigen Regenrinne und hing am Fahrbahnrand fest, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.