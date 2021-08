Beim Zusammenprall eines Lkw mit einem Linienbus in Langenhagen bei Hannover ist am Montagabend ein Fahrgast tödlich verletzt worden. Die beiden Fahrer sowie 17 Fahrgäste wurden verletzt, vier von ihnen schwer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sattelzugmaschine ohne Auflieger sei an einer Kreuzung „offenbar mit voller Wucht“ seitlich in den Bus geprallt. Die Unfallursache sei noch unklar, sagte die Sprecherin. Die tödlich verletzte erwachsene Person habe im Bus gestanden und sei herausgeschleudert worden.

Wie die Sprecherin sagte, wollte der Lkw an der Kreuzung geradeaus fahren - von rechts sei der Gelenkbus der Linie 380 gekommen. Es gebe Zeugen, die sagen, die Ampel sei zum Unfallzeitpunkt aus gewesen. Andere Zeugen würden aber andere Angaben machen. Es würden noch weitere Zeugen gesucht.

Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 45 Jahre alte Busfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter den verletzten Fahrgästen seien vier Kinder, eines sei schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Bus und Sattelzug seien durch den Aufprall schwer beschädigt worden. Der Bus habe eine deutliche Eindellung an der Seite, beim Lkw sei die Front zerstört.