Ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Samstag gegen 16.40 Uhr betrunken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, touchierte der Mann mit seinem Fahrzeug einen anderen Lastwagen. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Laut Polizei ergab ein Test eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille. Da sich der Fahrer gegen die angeordnete Blutprobe gewehrt habe, sei sie ihm unter Zwang entnommen worden, heißt es in der Mitteilung. Da der 48-Jährige auch weiterhin aggressiv gewesen sei, musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt.