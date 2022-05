[Aktualisiert] Auf der Autobahn 6 zwischen Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern in Richtung Mannheim ist am Montagmorgen ein LKW vollständig ausgebrannt. Das Fahrzeug war laut Polizei aus noch nicht geklärten Gründen in Brand geraten. Der Fahrer habe rechtzeitig aussteigen und sich in Sicherheit bringen können, es habe keine Verletzten gegeben.

Die Feuerwehr Kaiserslautern löschte den 7,5-Tonner, den der Fahrer auf einem Seitenstreifen zum Stehen gebracht hatte. Das Fahrzeug sei lediglich mit einigen Paletten und einem Kabelkanal aus Metall beladen gewesen, berichtet Einsatzleiter Jörg Tremmel. Demnach habe der LKW im Bereich des Führerhauses Feuer gefangen und wohl schon gebrannt, als der Fahrer das Gefährt verlassen habe. Durch den Vollbrand sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die von weitem zu sehen gewesen sei.

Als die Feuerwehr anrückte, hatte sich bereits ein rund ein Kilometer langer Stau gebildet. Die Anfahrt zum brennenden LKW sei dadurch erschwert worden, dass die Rettungsgasse nicht durchgehend frei gewesen sei, schildert Tremmel.

Die linke Fahrspur wurde gegen 10.45 Uhr wieder freigegeben. Dennoch staue sich der Verkehr an dieser Stelle.