Medienberichten zufolge ist Ludwig Haas gestorben. Der Schauspieler wurde mit seiner Rolle des Dr. Ludwig Dressler in der ARD-Serie Lindenstraße berühmt. Er sei im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche gestorben, berichten verschiedene Medien.

Wie „Focus Online“ mit Bezug auf die Zeitschrift „Das Neue Blatt“ berichtet, habe Haas Witwe erzählt, dass er Stunden nach einer Herz-OP verstorben sei. Weiter heißt es, dass der Schauspieler bereits im engsten Kreis seiner Familie in der Ostsee bestattet worden sei.

Haas wurde am 16. April 1933 in Eutin in Schleswig-Holstein geboren. 1950 machte er Abitur. 1951 bis 1953 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Als Dr. Ludwig Dressler verkörperte er in der Serie Lindenstraße einen Arzt für Allgemeinmedizin und führt viele Jahre eine eigene Praxis. In seiner Rolle des Querschnittsgelähmten war Haas bis Folge 1754 Teil des Ensembles. 35 Jahre verkörperte er den Arzt im Rollstuhl.