Der Discounter Lidl will bis 2025 sein Sortiment ändern, um Kunden bessere Alternativen zum Fleischkonsum zu bieten. Laut verschiedenen Medienberichten sind von den Änderungen hauptsächlich die Fleischprodukte betroffen. Das Unternehmen wolle verstärkt weg von den tierischen Produkten und hin zu pflanzlichen Alternativen. So lautet auch das Motto von Lidl auf der Messe „Grüne Woche“ in Berlin. „Der Wechsel ist alternativlos“, sagt Christoph Graf, Chefeinkäufer bei Lidl, gegenüber der Lebensmittel Zeitung. Damit wolle der Verlag den „Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie schaffen“ und gleichzeitig jüngere Kundschaft ansprechen.

Laut Graf müssen Kunden aber nicht befürchten, über Nacht kein Fleisch mehr bei dem Discounter kaufen zu können. Der Anteil von Fleischalternativen soll laut Medienberichten bis 2025 stetig wachsen. Zur Überbrückung sollen Themenwochen den Fokus auf pflanzliche Produkte setzen, damit sich Kunden an die Veränderung gewöhnen können.

