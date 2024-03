Die Hornbachstraße in der Südpfalz hat den Ruf weg als schlechteste Fahrbahn in der Region. Das hat ein RHEINPFALZ-Leseraufruf ergeben. Es ging darum, die größten Buckelpisten in der Südpfalz zu identifizieren. Der Großteil der Leser nannte dabei die über drei Kilometer lange Verbindung zwischen dem Landauer Wohngebiet Horst und dem Essinger Ortsteil Dreihof. Diese nutzen unter anderem Verkehrsteilnehmer, um nach Dammheim oder zum Hornbach-Zentrum zu kommen, das neben dem gleichnamigen Baumarkt auch eine Apotheke und einen Lebensmittelladen vorweisen kann. Die Behörden haben eine Erneuerung der Fahrbahn im Blick. Wann es so weit sein soll und welche Änderungen geplant sind, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.