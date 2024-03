Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Fahrbahn hat den Ruf, die schlechteste Straße in der Südpfalz zu sein. Ein Landauer etwa fährt Umwege, um sein Auto nicht zu beschädigen. Wann wird reagiert?

Donald Coen ist konsequent. „Ich habe keine Lust, mir meine Radlager an meinem Fahrzeug beschädigen zu lassen“, sagt der Landauer. Damit begründet er, wieso er seit Längerem die Straße meide, die vom Landauer Wohngebiet Horst vorbei am Hornbach-Zentrum in Bornheim zum Essinger Ortsteil Dreihof führt. Auch wenn das für ihn von seinem Wohnort in Mörlheim der schnellste Weg in die Landauer Innenstadt sei. So lange die Schlaglöcher nicht beseitig sind, nimmt er den Umweg in Kauf.

Schlaglöcher, Spurrillen, enge Fahrbahn, ausgefahrene Gruben – viele Südpfälzer sehen Handlungsbedarf auf der Kreisstraße, die offiziell die Nummern 14, 42 und 43 hat, aber viele nur als Hornbachstraße bekannt ist. Am einen Ende geht sie in die Fichtenstraße beziehungsweise in den Horstring in Landau über, am anderen Ende knüpft sie an die Landstraße an, die zur B272 oder nach Offenbach führt.

Was die Behörden zum Zustand er Straße sagen

Bemängelt