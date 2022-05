Am Losheimer Stausee im westlichen Saarland ist eine Leiche gefunden worden. Wie die saarländische Polizei am späten Mittwochabend meldete, war eine 20 Jahre alte Wandererin aus Merzig am Nachmittag gegen 16.30 beim Wandern nahe eines Wanderweges bei einer Minigolfanlage auf eine tote Person gestoßen. Rettungskräfte und Polizei hätten Ausweisdokumente und Fahrzeugschlüssel gefunden, denen zufolge es sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Schmelz handeln könnte, so die Polizei weiter. Die weiteren Ermittlungen lägen nun beim Fachdezernat für Straftaten gegen das Leben. Hinweise zu dem Fall erbittet die saarländische Polizei unter Telefon 06871/90010.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei der Berichterstattung über mögliche Suizidfälle zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn – beispielsweise durch eine größere Polizeiaktion – eine breite Öffentlichkeit betroffen ist. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).