Trotz Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz auf einem konstant hohen Niveau. Das führe zu einer hohen Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten in den Kliniken, weshalb der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz einen landesweiten Corona-Kontrolltag für den 28. Januar ankündigt.

„Ich habe die Polizei und die kommunalen Vollzugsdienste gebeten, die Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Raum nochmals zu intensivieren. Gerade angesichts konstant hoher Zahlen an Neuinfektionen sowie Todesfällen muss jeder Bürger und jede Bürgerin besonders verantwortlich und solidarisch handeln“, mahnt Lewentz. Die aktuellen Einschränkungen wurden bundesweit bis Mitte Februar verlängert ; die verschärften Richtlinien treden mit der 15. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes am 25. Januar in Kraft.

Auch Ausflugsziele im Visier

Bei den Kontrollen soll die Einhaltung der allgemeinen Corona-Regeln überwacht werden, wie etwa das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht an bestimmten Orten. Auch wird die neue Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln wird kontrolliert. Überwacht werden darüber hinaus regionale Vorschriften, wie die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen wird auf der Überwachung beliebter Ausflugsziele liegen.

„Insbesondere in Städten und Landkreisen mit hohen Inzidenzwerten werden die Kräfte präsent sein“, kündigt Lewentz an. Hier sind explizit die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, Worms sowie der Rhein-Pfalz-Kreis zu nennen, wo aktuell nächtliche Ausgangssperren gelten.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz wird sich an dem landesweiten Kontrolltag beteiligen. Hierbei wird das Präsidium personell von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

