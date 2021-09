Fast 17 Millionen Euro hat das Land Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie Arbeitnehmern und Selbstständigen gezahlt, um deren Verdienstausfall wegen eines Quarantäneaufenthalts auszugleichen. Diese Zahl nannte am Mittwoch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf Anfrage. Der Hintergrund ist ein Passus im Infektionsschutzgesetz, wonach im Falle einer behördlich angeordneten Corona-Quarantäne Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnersatz haben. Bundesweit wurden bisher 450 Millionen Euro schon dafür ausgegeben. Allerdings soll für nichtgeimpfte Beschäftigte in Rheinland-Pfalz von Anfang Oktober an diese staatliche Quarantäne-Entschädigung entfallen. Das Gesundheitsministerium begründete diese Entscheidung damit, dass dann grundsätzlich davon auszugehen sei, dass alle Bürger in den Altersklassen, in denen die Impfung öffentlich empfohlen werde und soweit ihnen die Impfung medizinisch möglich sei, ein Angebot für die Corona-Schutzimpfung erhalten hätten.

Kein Lohn bei Quarantäne: Für Ungeimpfte wird es jetzt teuer