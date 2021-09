Rheinland-Pfalz stellt nach Angaben des Innenministeriums in Mainz insgesamt 6000 Dosen des Impfstoffes von Johnson&Johnson für aus Afghanistan evakuierte Personen zur Verfügung. Sie sollen Menschen gespritzt werden, die derzeit auf der Ramstein Air Base und in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern untergebracht sind.

Landes-Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagt: „In beeindruckendem Umfang haben die US-Streitkräfte gefährdete Personen aus Afghanistan evakuiert. Die amerikanischen Stützpunkte in Rheinland-Pfalz sind dabei ein wichtiges Drehkreuz. Natürlich haben wir der Anfrage unserer US-amerikanischen Partner umgehend entsprochen und 6000 Dosen Corona-Impfstoff für die Evakuierten zur Verfügung gestellt.“ Und der Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erläutert: „Der Impfstoff von Johnson&Johnson eignet sich besonders gut für eine solch kurzfristige Impfaktion, da er nur einmal verabreicht werden muss.“

Über Ramstein wurden laut Landesregierung bislang rund 25.000 Menschen aus Afghanistan in die USA ausgeflogen. Derzeit befinden sich noch etwa 9000 Menschen auf den US-Stützpunkten in Rheinland-Pfalz, die auf ihren Weiterflug in die USA warten. Da die Menschen wegen einer Masern-Impfaktion länger in der Pfalz untergebracht werden, ergebe sich die Chance, sie auch gegen das Corona-Virus zu impfen.