Am amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein hat das medizinische Personal das Verabreichen der Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) und Windpocken an die Evakuierten aus Afghanistan laut einer Mitteilung bereits am 19. September abgeschlossen.

Bisher wurde nur ein einziger Fall von Masern unter den Evakuierten festgestellt. Ungefähr 9.000 Evakuierte warten in Ramstein und in der Rhine Ordnance Barracks auf ihre Weiterreise in die Vereinigten Staaten, die ausgesetzt worden war, damit Ungeimpfte die Infektionskrankheiten nicht weitertragen können.

Impfstoff mit Fedex versendet

Ursprünglich sollte die Impfaktion in vier bis fünf Tagen abgeschlossen werden, doch „die gut organisierte Aktion“ sei in drei Tagen beendet, hieß es von der Presseabteilung. „Wir haben schon so viele Covid-Einsätze durchgeführt, dass dies für uns ein Kinderspiel war, weil wir die Standardverfahren bereits kannten“, sagte Oberstleutnant Jaime Rojas, Leiter der 86. Medizinischen Gruppe für Luft- und Raumfahrtmedizin der US-Luftwaffe dazu.

Die große Menge an benötigten Impfstoffen wurde laut Mitteilung von der Defense Logistics Agency in den Vereinigten Staaten beschafft und mit dem Logistikunternehmen FedEx an das U.S. Army Medical Materiel Center-Europe, das größte medizinische Logistikzentrum der US-Armee, geliefert.

Das US-Militär arbeite nun mit dem US-Außenministerium, dem CDC und deutschen Regierungspartnern zusammen, um die Genehmigung für die Wiederaufnahme der pausierten Evakuierungsflüge zu den weiterführenden Orten zu erhalten, hieß es weiter.