Während die Pfalz am Dienstag von schweren Gewittern verschont geblieben ist, fegte ein Tornado über einen Ort im Saarland, zerstörte 50 Häuser. Auch in Baden-Württemberg gab es größere Schäden und Verletzte. Beruhigt sich die Lage jetzt?

In der Pfalz wird das Wetter laut Christian Müller von Klima-Palatina am Donnerstag bei 30 Grad erneut heiß, bevor der Freitag wieder noch heißere 33 Grad bringt. Für den Samstag kündigt sich laut Wetterexperte extrem schwül-heiße Luft mit 36 bis 38 Grad am Rhein entlang an, abends drohen dann erneut Unwetter.

Auch nächste Woche bleiben die erhofften Regenfälle für die Landwirtschaft und die Winzer leider aus, die trockene Witterungsperiode scheint sich fortzusetzen, so Wetterexperte Müller.