Bei Renovierungsarbeiten am neuen Haus möchte ein Mann den Kamin mit Benzin anzünden. Der Versuch geht schief. Das Haus fängt Feuer.

Merzig-Wadern (dpa/lrs) - Bei Renovierungsarbeiten in Wadern-Lockweiler (Landkreis Merzig-Wadern) ist ein Wohnhaus in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht aus, weil ein Mann den Kamin mithilfe von Benzin anzünden wollte.

Den Beamten zufolge ließ der 24-Jährige einen Behälter mit Benzin fallen, wodurch es zur Ausbreitung des Feuers kam. Infolgedessen griffen die Flammen auf umliegende Gegenstände und Gardinen über. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

Laut den Einsatzkräften ist das Haus aber vor allem durch die Rauchentwicklung stark beschädigt. Wie die Polizei berichtete, blieben die vier erwachsenen Familienmitglieder und ihre fünf Kinder unverletzt. Die Familie hatte kurz zuvor das Haus erworben. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

PM