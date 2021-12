Der deutsche Komiker Mirco Nontschew ist laut Medienberichten tot. Der aus "RTL-Samstag Nacht" bekannt gewordene Künstler stand noch vor kurzem mit anderen Comedians für die dritte Staffel in "Bully" Herbigs Format "LOL- Last One Laughing" vor der Kamera. Die Staffel sollte im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden. Die Todesursache ist nicht bekannt. Mehr in Kürze.